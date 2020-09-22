Критиковал Си Цзиньпина за коронавирус: китайский миллиардер получил 18 лет тюрьмы

Китайский миллиардер Жэнь Чжицян, который критиковал действия главы Китая Си Цзиньпина в связи с пандемией COVID-19, был заключен в тюрьму на 18 лет по обвинению в коррупции. Об этом сообщает CNN.

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Жэнь Чжицян, магнат в сфере недвижимости на пенсии, тесно связанный с высокопоставленными китайскими чиновниками, исчез в марте после того, как в том же месяце якобы написал язвительное эссе, в котором критиковал ответ Си Цзиньпина на распространение коронавируса. Позже ему было предъявлено обвинение в правонарушениях, связанных с коррупцией.

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Суд в Пекине признал его виновным по нескольким обвинениям, включая хищение около 16,3 миллиона долларов государственных средств, получение взяток и злоупотребление властью, которое привело к убыткам на общую сумму 17,2 миллиона долларов.

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Суд заявил, что обвиняемый "добровольно сознался во всех своих преступлениях".

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

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