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Кровь на асфальте и похороны под флагами: что происходит в Карабахе (фото)

30 сентября, 20:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Цветные снимки хорошо передают ужас войны, пришедшей в мирные дома

В Нагорном Карабахе четвертые сутки продолжаются боевые действия между армией Азербайджана и вооруженными силами непризнанной республики, а также поддерживающей ее Армении. При этом гибнут и страдают не только военные, но и мирные жители с обеих сторон.

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Фото того, что происходит по обе стороны лини фронта, публикует информагентство Reuters.

На снимках информагентства можно увидеть сожженные автомобили и разбитые дома, сорванные крыши и выбитые окна, сооруженные своими силами бомбоубежища и вырытые подручными средствами окопы. Цветные фото хорошо передают ужас войны, пришедшей в мирные дома – пятна крови на асфальте и проходящие под разноцветными флагами похороны.

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Напомним, министерства обороны Армении и Азербайджана отчитались об огромных потерях у противника. Суммарно противоборствующие стороны заявили о тысячах убитых солдат, сотнях уничтоженных танков и других бронемашин, десятках сбитых самолетов и беспилотников.

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Больше о ситуации на Кавказе читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Почему Нагорный Карабах: объясняем интересы России, Турции и других игроков".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах карабах потери мирные жители

Источник: Сегодня

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