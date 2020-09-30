Кровь на асфальте и похороны под флагами: что происходит в Карабахе (фото)

Цветные снимки хорошо передают ужас войны, пришедшей в мирные дома

В Нагорном Карабахе четвертые сутки продолжаются боевые действия между армией Азербайджана и вооруженными силами непризнанной республики, а также поддерживающей ее Армении. При этом гибнут и страдают не только военные, но и мирные жители с обеих сторон.

Реклама

Фото того, что происходит по обе стороны лини фронта, публикует информагентство Reuters.

На снимках информагентства можно увидеть сожженные автомобили и разбитые дома, сорванные крыши и выбитые окна, сооруженные своими силами бомбоубежища и вырытые подручными средствами окопы. Цветные фото хорошо передают ужас войны, пришедшей в мирные дома – пятна крови на асфальте и проходящие под разноцветными флагами похороны.

В тренде Одним абзацем. Третий день войны за Нагорный Карабах

Напомним, министерства обороны Армении и Азербайджана отчитались об огромных потерях у противника. Суммарно противоборствующие стороны заявили о тысячах убитых солдат, сотнях уничтоженных танков и других бронемашин, десятках сбитых самолетов и беспилотников.

Реклама

Больше о ситуации на Кавказе читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Почему Нагорный Карабах: объясняем интересы России, Турции и других игроков".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама