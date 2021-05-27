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Круче Путина. На выборах в Сирии 95% проголосовали за Асада

27 мая, 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам главы сирийского парламента, за Башара Асада, который правит уже 21 год, отдали голоса 13 миллионов 540 тысяч 860 избирателей

Сирийцы с портретом Башара Асада

Сирийцы с портретом Башара Асада / Фото: AFP

Нынешний президент Сирии Башар Асад, который руководит страной уже 21 год, в очередной раз победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов избирателей.

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Об этом сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает Reuters.

По словам главы сирийского парламента, за Башара Асада отдали свои голоса 13 миллионов 540 тысяч 860 избирателей.

"Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах – 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов", – заявил Саббаг.

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То есть явка на выборах составила 78,66% избирателей.

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Напомним, в апреле прошли выборы президента в Косово. Там парламент избрал главой страны кандидата от левонационалистического движения "Самоопределение", экс-спикера Вьосу Османи.

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