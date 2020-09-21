Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)

На достигнутом археологи останавливаться не собираются

Группа археологов обнаружила в Египте почти три десятка саркофагов, захороненных неподалеку от Каира порядка 2500 лет назад.

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Как сообщили на Facebook-странице египетского Министерства туризма и древностей, находка была сделана в некрополе Саккара, которая служила главным местом захоронения жителей Мемфиса – столицы Древнего Египта. Сейчас это место является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

27 деревянных саркофагов были найдены во время раскопок на глубине 11 метров под землей. Эксперты уже окрестили это крупнейшим археологическим открытием в истории.

В министерстве утверждают, что саркофаги не открывались с момента погребения. Также были найдены и другие ярко декорированные артефакты.

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На этом исследователи останавливаться не собираются и изучают древнее захоронение и дальше.

Напомним, что в прошлом году в Луксоре совершили "находку века" – в тайной комнате некрополя Эль-Ассасиф на западном берегу Нила были найдены три десятка саркофагов с мумиями внутри.

А в июне ученые из Гарвардского университета совершили случайное открытие – вскрыв древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет, они обнаружили внутри изображение и текст, посвященные богу солнца Ра.

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