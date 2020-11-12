Крушение самолета МАУ: Иран не дает Украине допросить подозреваемых

Киев не может оценить объективность следствия

Иран не дает украинской стороне допросить шестерых подозреваемых по делу о крушении самолета МАУ.

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Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает "Цензор".

"Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну. Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных лиц, среди которых, кроме иранцев, также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана, не может быть государственной военной тайной", – сказал он.

Мамедов добавил, что, согласно официальному ответу Тегерана, иранская сторона расследует факт неумышленного убийства. При этом без установления всех обстоятельств катастрофы Киев не может оценить объективность следствия.

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Также отмечается, что на переговорах в Тегеране иранская сторона пообещала предоставить все ответы на украинские запросы.

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Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, включая 11 граждан Украины, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы.

Мы также писали, что Украина и другие пострадавшие страны требуют от Ирана наказать виновных, сбивших лайнер.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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