Українська
$ 28,16
33,14
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Крушение самолета МАУ: Иран не дает Украине допросить подозреваемых

12 ноября, 16:52

Виталий Семченко Виталий Семченко

Киев не может оценить объективность следствия

Иран не дает украинской стороне допросить шестерых подозреваемых по делу о крушении самолета МАУ.

Реклама

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает "Цензор".

"Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну. Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных лиц, среди которых, кроме иранцев, также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана, не может быть государственной военной тайной", – сказал он.

Мамедов добавил, что, согласно официальному ответу Тегерана, иранская сторона расследует факт неумышленного убийства. При этом без установления всех обстоятельств катастрофы Киев не может оценить объективность следствия.

В тренде
В Минске впервые ввели обязательный масочный режим

Также отмечается, что на переговорах в Тегеране иранская сторона пообещала предоставить все ответы на украинские запросы.

Реклама

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, включая 11 граждан Украины, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы.

Мы также писали, что Украина и другие пострадавшие страны требуют от Ирана наказать виновных, сбивших лайнер.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран расследование МАУ крушение Боинга
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять