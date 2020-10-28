Крушение самолета МАУ в Иране: Украина и другие пострадавшие страны требуют наказать виновных

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого в январе под Тегераном Boeing рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будет продолжать требовать наказать виновных в катастрофе.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана, граждане которых погибли.

"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовному расследованию и беспристрастному судебному разбирательству с целью достижения справедливости ради помощи родственникам жертв этой трагедии", – говорится в сообщении

Координационная группа также продолжает призывать Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к сбиванию самолета, в соответствии со стандартами и порядком, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.

В тренде Коллективного иммунитета к коронавирусу не будет – ученые

Министры подтвердили обязательства действовать сообща и в дальнейшем работать над достижением общих целей – справедливого расследования, наказания виновных и выплаты родственникам компенсаций.

Реклама

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Мы также сообщали, что Иран согласился взять на себя всю ответственность за сбитый в январе под Тегераном Boeing PS752 компании "Международные авиалинии Украины".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама