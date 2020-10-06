Кто пришел к власти в Кыргызстане: рассказываем о главных силах революции

Страна оказалась на пороге третьей за последние 15 лет революции

В Кыргызстане вновь бушуют массовые протесты. Менять власть путем "прямого народного вмешательства" становится уже политической традицией для киргизов. За последние два десятка лет в стране произошло уже две революции, чем закончатся нынешние волнения, пока неясно. Журналисты "Сегодня" решили разобраться, где оказались лидеры прошлых масштабных протестов, и кто сейчас возглавляет недовольных граждан.

Взлет и падение Бакиева

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В 2005 году по итогам "Революции тюльпанов" президентом Кыргызстана стал Курманбек Бакиев. В 2009 году он смог переизбраться на эту должность. Однако после Апрельской революции 2010 ему пришлось бежать из страны. По данным СМИ, в настоящий момент он находится в политической иммиграции в Беларуси.

Курманбек Бакиев. Фото: TUT.by

Еще один лидер протестов 2005 года, сопредседатель партии "Асаба" Роза Отунбаева после свержения Бакиева в 2010 году возглавила временное правительство. Именно она организовала мирную передачу власти Алмазбеку Атамбаеву после его победы на выборах президента Кыргызстана в октябре 2011 года.

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Роза Отунбаева / Фото: Wikipedia

После этого Отунбаева вышла из партии и отдалилась от активной политической жизни. В настоящий момент она возглавляет Международный общественный фонд "Инициативы Розы Отунбаевой", который реализует различные проекты по социальному, политическому и экономическому развитию страны.

Лидеры Апрельской революции снова на баррикадах

Член временного правительства 2010 года, третий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в 2017 году проиграл выборы действующему главе Государства Сооронбаю Жээнбекову.

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Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

В последствие против Атамбаева возбудили несколько уголовных дел, его лишили статуса экс-президента и неприкосновенности. В августе 2019 года после неудавшегося штурма дома Атамбаева экс-президент сам сдался властям. В июне 2020 года его приговорили к 11 годам тюрьмы. 5 октября протестующие в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО.

Символично выглядит тот факт, что в разгар Апрельской революции 2010 Атамбаев был задержан и тогда протестующие также требовали его освобождения.

Алмазбек Атамбаев возглавляет Социал-демократическую партию Кыргызстана – это одна из тех политических сил, которые отказались признать результаты парламентских выборов и сегодня требуют отставки действующего президента.

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Еще одним лидером протестов 2010 года был известный политик и государственный деятель Омурбек Текебаев. В 2017 году после конфликта с Атамбаевым он был арестован и осужден на 8 лет тюрьмы за коррупцию. Вышел из тюрьмы в августе 2019 года. В настоящий момент Омурбек Текебаев возглавляет оппозиционную партию "Ата мекен".

Омурбек Текебаев / Фото: Wikipedia

Еще один член временного правительства 2010, который сегодня вновь находится в оппозиции – лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев. В парламентских выборах 2020 года он принимал участие от партии "Бутун Кыргызстан".

Темир Сариев / Фото: Wikipedia

Коалиция и старых друзей и врагов

6 октября стало известно, что в Кыргызстане создан координационный совет оппозиционных партий.

В его состав вошли представители 11 политсил:

"Ыйман Нуру";

"Реформа";

"Ата Мекен";

"Замандаш";

"Бутун Кыргызстан";

"Социал-демократы";

Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов;

"Ордо";

"Бир Бол";

"Республика";

"Кыргызстан".

Главой совета избран лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Его партия по предварительным итогам обработки бюллетеней, набрала 7,11% голосов и проходит в парламент. Но он также как и другие оппозиционеры считает, что выборы были сфальсифицированы. Мадумаров был против Апрельской революции 2010 года, в результате которой его партия утратила свои позиции.

Адахан Мадумаров. Фото: facebook.com/pg/madumarovadakhan

По данным СМИ, в совет вошел Темир Сариев, а также влиятельный бизнесмен и политик, основатель партии "Республика" Омурбек Бабанов.

Омурбек Бабанов. Фото: rus.azattyk.org/

Тем временем действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков призывает оппозицию успокоить своих сторонников и "вернуть ситуацию в правовое поле".

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. Фото: president.kg

В ответ на требования протестующих Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала прошедшие в стране выборы недействительными.

В настоящий момент сложно спрогнозировать, как и когда закончится нынешнее противостояние. Какой вид приобретет формирующаяся на наших глазах коалиция оппозиционных сил Кыргызстана.

Пока мы видим попытку лидеров Апрельской революции 2010 вновь вернуть себе власть над страной. Для этой цели, вполне возможно, на время будут забыты старые ссоры и конфликты. Однако, как показывает история Кыргызстана последних 15 лет, сегодняшние союзники уже на следующий день после свержения очередного "тирана" могут стать непримиримыми врагами, и революция выйдет на новый виток.

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Однозначно, ясно одно – силовая смена власти становится политической практикой для Кыргызстана. А готовность жителей каждый раз поддержать массовые протесты говорит о том, что ключевую проблему – бедность людей и коррумпированность власти – ни один из "переворотов" так и не решил.

Видео: dimsmirnov175/Twitter

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