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Лава и паника. Толпы человек эвакуированы из-за извержения вулкана в Индонезии (видео)

30 ноября, 17:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вулкан Или Левотолок выбросил огромный столб пыли и извергает из кратера лаву

В Индонезии началась эвакуация жителей острова Лембата, где с позавчерашнего дня продолжается извержение вулкана Или Левотолок, расположенного на юге страны, пишет Jakarta Post.

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Рано утром 27 ноября 1423-метровая гора выбросила полукилометровый столб пепла. А еще через два дня произошел сильный взрыв, после которого в небо поднялся столб пепла высотой 15,24 км.

Как сообщает местное Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий, после этого более 4,6 тысяч жителей районов, приближенных к месту извержения районов, были эвакуированы.

Пока что о пострадавших не сообщалось.

Из-за вулканических выбросов был закрыт местный аэропорт, а также установили 4-километровую зону опасности вокруг кратера вулкана, в которую запрещен вход из-за лавовых потоков, которые извергаются из кратера.

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Объявлен 3 уровень опасности из 4 возможных, а местным жителям рекомендуют использовать маски, чтобы защититься от вулканического пепла, а также а также оберегать глаза и кожу.

Напомним, что Или Левотолок уже не первый проснувшийся в вулкан в Индонезии в этом году. В августе вулкан Синабунг выбросил столб пепла, который покрыл деревни на расстоянии до 19 км вокруг.

А в январе столбы пепла и дыма вырывались из кратера вулкана Кракатау.

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Индонезия эвакуация вулкан извержение
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