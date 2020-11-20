Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Лайком" Папы Римского под "полуголым" фото занялись в Ватикане

20 ноября, 16:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

За аккаунт понтифика отвечает пресс-служба Святого Престола, а не он лично

В Ватикане расследуют скандал с "лайком" от Папы Римского, который недавно заметили под откровенным снимком бразильской модели Наталии Гариботто в Instagram.

Реклама

Об этом сообщает издание Catholic News Agency.

Приближенные к Святому Престолу источники журналистов утверждают, что аккаунтом понтифика @franciscus, с которого было оставлено "благословение" (как и многим другими), управляют сотрудники пресс-службы Ватикана, а не лично Папа Римский.

В связи с этим начато внутреннее расследование.

Папский "лайк" на странице Гариботто заметили еще 13 ноября. Однако скоро он исчез. Любопытно, что при этом они друг на друга не подписаны. Более того, аккаунт @franciscus вообще не следит за обновлениями на других страницах.

В тренде
Pfizer и BioNTech регистрируют вакцину от COVID в США и Европе: названы "козыри"
Реклама

Учитывая то, что на упомянутом снимке бразильянка стоит в минитопе и с оголившимися под юбкой ягодицами, комментаторы на случившееся отреагировали с юмором.

Напомним, что в прошлом месяце Франциск оказался в эпицентре другого скандала – оказалось, что в прошлогоднем интервью он открыто высказался в поддержку однополых браков.

Также он призвал мир списать долги другим бедным государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса в этом году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ватикан Папа Римский модель Instagram лайки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитпол
Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитполДругие страны
Азербайджан и Армения примирились: карта Карабаха после войны
Азербайджан и Армения примирились: карта Карабаха после войныДругие страны
Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни
Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизниFun
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 года
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 годаДругие страны
Светошумовые гранаты для разгона и жесткие задержания: что сейчас происходит в Минске (фото, видео)
Светошумовые гранаты для разгона и жесткие задержания: что сейчас происходит в Минске (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять