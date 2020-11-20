"Лайком" Папы Римского под "полуголым" фото занялись в Ватикане

За аккаунт понтифика отвечает пресс-служба Святого Престола, а не он лично

В Ватикане расследуют скандал с "лайком" от Папы Римского, который недавно заметили под откровенным снимком бразильской модели Наталии Гариботто в Instagram.

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Об этом сообщает издание Catholic News Agency.

Приближенные к Святому Престолу источники журналистов утверждают, что аккаунтом понтифика @franciscus, с которого было оставлено "благословение" (как и многим другими), управляют сотрудники пресс-службы Ватикана, а не лично Папа Римский.

В связи с этим начато внутреннее расследование.

Папский "лайк" на странице Гариботто заметили еще 13 ноября. Однако скоро он исчез. Любопытно, что при этом они друг на друга не подписаны. Более того, аккаунт @franciscus вообще не следит за обновлениями на других страницах.

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Учитывая то, что на упомянутом снимке бразильянка стоит в минитопе и с оголившимися под юбкой ягодицами, комментаторы на случившееся отреагировали с юмором.

Напомним, что в прошлом месяце Франциск оказался в эпицентре другого скандала – оказалось, что в прошлогоднем интервью он открыто высказался в поддержку однополых браков.

Также он призвал мир списать долги другим бедным государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса в этом году.

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