Лекарство от гриппа и COVID-19: ученые разрабатывают препарат двойного действия

В Гонконге ученые начнут тестировать на людях экспериментальное двойное лекарство: от гриппа и коронавируса. Препарат планируют использовать в виде спрея.
Об этом сообщает сервис QuickTake от Bloomberg.
Отмечается, что клинические испытания начнутся в ноябре. В них примут участие около ста человек.
Препарат похожий на иммунизацию от гриппа в виде назального спрея чтобы действовать там, где респираторные вирусы обычно попадают в организм, то есть в носу.
По словам ученых, компания начнет производить экспериментальную вакцину для первой фазы исследования со следующего месяца. Во время испытаний проверят безопасность и определят оптимальную дозу для лечения.
Напомним, недавно мы писали, что для лечения COVID-19 антибиотики назначаются в очень редких случаях- как правило, с профилактической целью пациентам из группы риска.
Также ранее в ВОЗ назвали сроки создания вакцины от коронавируса.
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