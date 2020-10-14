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Лекарство от гриппа и COVID-19: ученые разрабатывают препарат двойного действия

14 октября, 12:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Испытания начнутся в ноябре

В Гонконге ученые начнут тестировать на людях экспериментальное двойное лекарство: от гриппа и коронавируса. Препарат планируют использовать в виде спрея.

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Об этом сообщает сервис QuickTake от Bloomberg.

Отмечается, что клинические испытания начнутся в ноябре. В них примут участие около ста человек.

Препарат похожий на иммунизацию от гриппа в виде назального спрея чтобы действовать там, где респираторные вирусы обычно попадают в организм, то есть в носу.

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По словам ученых, компания начнет производить экспериментальную вакцину для первой фазы исследования со следующего месяца. Во время испытаний проверят безопасность и определят оптимальную дозу для лечения.

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Напомним, недавно мы писали, что для лечения COVID-19 антибиотики назначаются в очень редких случаях- как правило, с профилактической целью пациентам из группы риска.

Также ранее в ВОЗ назвали сроки создания вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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грипп коронавирус спрей
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