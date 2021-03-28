Лето будет полгода: ученые дали прогноз по климату

Продолжительность лета в Северном полушарии к 2100 году может достигать шести месяцев, а зима, весна и осень станут короче из-за изменений климата.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты исследования китайских ученых, передает "Голос Америки" со ссылкой на публикацию в американском научном журнале Geophysical Research and Letters.

Проанализировав изменения климата с 1952 по 2011 год, исследователи обнаружили, что за это время средняя продолжительность лета увеличилось на 17 дней (с 78 до 95 дней), тогда как зима, осень и весна сократились на несколько дней.

"Если ничего не изменится, к концу века весна и лето будут начинаться на месяц раньше, чем это было 2011 года, а осень и зима будут начинаться на полмесяца позже. Это приведет к почти полгода лета и менее двух месяцев зимы в 2100 году", – говорится в статье.

Пострадают все

По словам физика-океанолога Государственной лаборатории тропической океанографии при Академии наук Китая Юпина Гуаня, изменение времен года чревато негативными последствиями как для людей, так и для природы.

Реклама

В частности, люди с сезонной аллергией будут более длительный период страдать из-за пыльцы, увеличится количество комаров, которые любят теплую среду, что, в свою очередь, может привести к появлению вирусов в новых несвойственных им средах, вроде малярии и других.

По прогнозам ученых, растениям и животным придется адаптироваться к изменениям в природе, а правительствам менять нормы по предотвращению катастроф, здравоохранения и по управлению сельским хозяйством.

По словам ученых, эти тенденции будут продолжаться, пока в мире не уменьшится количество выбросов парниковых газов.

Напомним, ранее глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за климатических изменений.

Мы также писали, что в 2020 году климатические изменения продолжились, несмотря на все коронавирусные ограничения, из-за которых многие страны сократили объемы промышленного производства, и он стал одним из самых жарких в истории.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама