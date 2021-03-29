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Лето может растянуться на полгода, но это плохая новость. Ученые объяснили, почему

29 марта, 15:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за потепления увеличатся массовые миграции и уровень смертности

Из-за изменений климата и глобального потепления лето может длиться целых пол года. Ученые уверяют, радоваться этому не стоит, ведь из-за этого ежегодно миллионы людей во всем мире покидают свои дома.

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Одна из основных причин перемещения – наводнения. Только в Австралии, чтобы спастись от столетнего наводнения, свои дома недавно вынуждены были покинуть десятки тысяч людей.

Мы разобрались, почему лето длинною в пол года – опасно для всего мира.

Кому грозит опасность?

Риск того, что из-за глобального потепления и наводнения люди будут покидать свои дома, увеличивается вдвое с каждым дополнительным градусом.

В первую очередь наводнения затрагивают наиболее социально-экономически уязвимые группы, которые, как правило, живут в более подверженных опасностям районах. Люди, которые вынуждены покинуть свои дома, часто сталкиваются с повышенными рисками для своего здоровья, а также с финансовыми трудностями.

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Ученый-климатолог из Окриджской национальной лаборатории считает, что в Южной Азии 60% жителей не могут защититься и выжить из-за работы на открытом воздухе. Еще большее потепление может сильно ударить по самым бедным слоям населения, что может привести к высокому уровню смертности.

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Чем изменение климата опасно для водных ресурсов?

Ученые бьют тревогу, что глобальное потепление меняет структуру океанов. Оно нарушило процесс перемешивания океана, из-за чего меньше удерживается большая часть избыточного тепла в мире и большая часть CO2, говорится в исследовании.

Также из-за глобального потепления в результате таяния ледников в моря попадают большие объемы пресной воды. Из-за этого снижается соленость верхнего слоя и его плотность.

Что говорят ученые?

Чтобы снизить риски глобального потепления в будущем, необходимо принимать решительные меры и быстро действовать как в смягчении последствий изменения климата, так и в адаптации. Особенно для уязвимых групп населения.

Напомним, ранее глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за климатических изменений.

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Мы также писали, что в 2020 году климатические изменения продолжились, несмотря на все коронавирусные ограничения, из-за которых многие страны сократили объемы промышленного производства, и он стал одним из самых жарких в истории.

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