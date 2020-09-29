Лица войны. Три дня конфликта глазами жителей Нагорного Карабаха (фоторепортаж)

Весь мир наблюдает за событиями в Нагорном Карабахе, которые уже стали самыми кровавыми после распада Советского Союза. Армения и Азербайджан обмениваются артиллерийскими ударами, но риторика лидеров стран намекает на то, что этим дело может не ограничиться.
Журналисты Reuters и Getty Images побывали в населенных пунктах, которые пострадали от обстрелов с обеих сторон, и передали на фото атмосферу, которая в них царит.
Фоторепортаж с линии фронта
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Первыми высказались в Баку, заявив о массированном обстреле вдоль всей линии фронта. Ереван стал отрицать обвинения – якобы азербайджанцы первыми атаковали Арцах.
Ведущие страны мира – Россия, Китай, США и Евросоюз – призвали армян и азербайджанцев к деэскалации. Украина тоже призвала стороны сесть за стол переговоров и попросила своих граждан пока не ездить в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.
Самые воинствующие заявления делает Турция, которая открыто высказала готовность в случае начала полномасштабного военного конфликта вступить в него на стороне Азербайджана. По неофициальной информации Анкара начала перекидывать в Азербайджан наемников из Сирии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал их немедленно прекратить боевые действия и восстановить переговоры.
Точное количество жертв конфликта узнать сложно – Азербайджан отрицает какие-либо потери среди своих военных и называет фейковыми видеозаписи со "сбитыми Вооруженными силами Армении вертолетами". Однако по состоянию на 29 сентября Алиев подтвердил гибель 10 мирных жителей Карабаха. "Власти" Нагорного Карабаха подтвердили гибель 84 человек.
История конфликтов в Нагорном Карабахе уходит корнями вглубь веков, но трения с Азербайджаном продолжаются с 1918 года, когда после распада Российской империи регион с преобладающим армянским населением решением большевиков оказался под управлением Азербайджанской СССР.
Но в течение 70 лет все было довольно тихо, когда в 1988 году по Карабаху прокатилась волна межэтнического насилия, жертвами которой стали 26 армян и 6 азербайджанцев. А через два года начались уже полномасштабные обстрелы.
Летом 1990 на территории региона была объявлена непризнанная "Нагорно-Карабахская республика", что привело к первой Карабахской войне. Она завершилась через четыре года поражением Азербайджана – при поддержке Армении но, все равно, колоссальном численном преобладании Баку отвел войска.
Карабах объявил де-факто независимость, которую признала только Армения, но де-юре остается под руководством Азербайджана. Это привело к дальнейшим обострениям, самые сильные из которых произошли в 2008, 2010 и 2014 годах.
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