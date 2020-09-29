Лица войны. Три дня конфликта глазами жителей Нагорного Карабаха (фоторепортаж)

Журналисты побывали в обстрелянных городах и селах региона и увидели, что в них сейчас происходит

Весь мир наблюдает за событиями в Нагорном Карабахе, которые уже стали самыми кровавыми после распада Советского Союза. Армения и Азербайджан обмениваются артиллерийскими ударами, но риторика лидеров стран намекает на то, что этим дело может не ограничиться.

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Журналисты Reuters и Getty Images побывали в населенных пунктах, которые пострадали от обстрелов с обеих сторон, и передали на фото атмосферу, которая в них царит.

Фоторепортаж с линии фронта

/ Фото: Reuters

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Первыми высказались в Баку, заявив о массированном обстреле вдоль всей линии фронта. Ереван стал отрицать обвинения – якобы азербайджанцы первыми атаковали Арцах.

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/ Фото: Reuters

Ведущие страны мира – Россия, Китай, США и Евросоюз – призвали армян и азербайджанцев к деэскалации. Украина тоже призвала стороны сесть за стол переговоров и попросила своих граждан пока не ездить в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

/ Фото: Reuters

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Самые воинствующие заявления делает Турция, которая открыто высказала готовность в случае начала полномасштабного военного конфликта вступить в него на стороне Азербайджана. По неофициальной информации Анкара начала перекидывать в Азербайджан наемников из Сирии.

/ Фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал их немедленно прекратить боевые действия и восстановить переговоры.

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Точное количество жертв конфликта узнать сложно – Азербайджан отрицает какие-либо потери среди своих военных и называет фейковыми видеозаписи со "сбитыми Вооруженными силами Армении вертолетами". Однако по состоянию на 29 сентября Алиев подтвердил гибель 10 мирных жителей Карабаха. "Власти" Нагорного Карабаха подтвердили гибель 84 человек.

/ Фото: Reuters

История конфликтов в Нагорном Карабахе уходит корнями вглубь веков, но трения с Азербайджаном продолжаются с 1918 года, когда после распада Российской империи регион с преобладающим армянским населением решением большевиков оказался под управлением Азербайджанской СССР.

Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Но в течение 70 лет все было довольно тихо, когда в 1988 году по Карабаху прокатилась волна межэтнического насилия, жертвами которой стали 26 армян и 6 азербайджанцев. А через два года начались уже полномасштабные обстрелы.

Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Летом 1990 на территории региона была объявлена непризнанная "Нагорно-Карабахская республика", что привело к первой Карабахской войне. Она завершилась через четыре года поражением Азербайджана – при поддержке Армении но, все равно, колоссальном численном преобладании Баку отвел войска.

/ Фото: Getty Images

Карабах объявил де-факто независимость, которую признала только Армения, но де-юре остается под руководством Азербайджана. Это привело к дальнейшим обострениям, самые сильные из которых произошли в 2008, 2010 и 2014 годах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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