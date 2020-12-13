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Поставили лицом к стене: в Беларуси силовики задержали выпускников после репетиции вальса

13 декабря, 19:33

Ольга Литвин Ольга Литвин

В Смолевичах во время протестов задержали школьников

Сегодня во время Марша народного обвинения в белорусском городе Смолевичи силовики задержали целый класс гимназии.

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Об этом сообщают Telegram-каналы TUT.BY и Onliner.

По версии родителей, дети готовились к выпускному, шли домой после репетиции вальса. По пути встретили силовиков. Они задержали ребят и доставили в РУВД.

В МВД факт задержания подтвердили.

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Родители так прокомментировали задержание:

"Дети говорят, что сразу по прибытии в РУВД их поставили лицами к стене. Сотрудники матерились. Когда мы общались с силовиками, некий подполковник, который отвечал за это задержание, показал миролюбивое видео, как дети уже кучкой стоят во дворе".

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В Telegram-канале МВД появился официальный комментарий ксательно ситуации в Смолевичах под названием "Подробности "громкого" задержания школьников":

"Поспешим расстроить любителей "жареного". Правдой оказалось только то, что одиннадцатиклассников действительно доставили для разбирательства в РОВД. Туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке "смирно". А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси".

Напомним, сегодня во время Марша народного обвинения в Минске и других городах Беларуси задержали более 170 человек. Аресты прошли и в минском районе Сухарево. Люди боялись выйти из дома. Силовики хватали даже школьников, возвращающихся с курсов.

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Кроме того, 13 декабря белорусы "приветствовали" автозаки флагами и громкой музыкой.

Ранее в Беларуси проходил марш пенсионеров:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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