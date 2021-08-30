Лидер талибов прибыл в Афганистан: готовятся объявить о создании инклюзивного правительства

Талибы сделают официальное заявление – сейчас ведутся переговоры

На днях талибы объявят о создании инклюзивного правительства. Фото: коллаж "Сегодня"

Представители захватившего Афганистан радикального движения "Талибан" заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.

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Об этом сообщил представитель движения Варак Альханафи в интервью пакистанскому частному телеканалу Geo News.

По его словам, вчера и сегодня делегация Политического управления Исламского Эмирата Афганистан (правительство талибов, существовавшее с 1996 по 2001 год) провела встречи с различными политическими деятелями, старейшинами племен, журналистами и активистами страны.

"На заседании делегация Политического офиса заверила всех в гарантиях безопасности, проинформировала о текущей ситуации в стране и будущей системе. Делегация также выслушала их мнения и предложения, подчеркнув, что для движения является приоритетными единство, безопасность, процветание и развитие страны и народа", - отметил Альханафи.

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Между тем пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.

"Талибан" надеется, что в течение нескольких дней будет объявлено о представительном правительстве в Афганистане, поскольку консультации по этому вопросу продолжаются", – заявил Муджахид в СМИ.

Он добавил, что продолжаются усилия по формированию нового правительства на широкой основе в Афганистане, но некоторые незначительные препятствия задерживали этот процесс.

"Во-первых, внезапный вход в Кабул и такой захват власти были неожиданными. Мы хотим вести широкие переговоры о формировании правительства", – отметил он.

Переговоры ведутся по всем аспектам новой администрации. Он выразил надежду, что талибы сделают официальное заявление по этому поводу в течение нескольких дней.

Лидер талибов прибыл в Афганистан

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Как сообщило издание Ariana News, лидер радикального движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан. В годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане он скрывался в соседнем Пакистане.

"Ахундзада находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами "Талибана" ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления", – сообщает СМИ.

Ахундзада является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем экстремистской организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.

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