Лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу

Путин и все виновные обязательно понесут наказание за преступление

Лидеры G7 осудили действия РФ/Фото: Peter Kneffel/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Лидеры стран G7 осудили ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Они заявили, что все виновные, включая президента России Владимира Путина, должны понести ответственность.

Об этом говорится в заявлении G7.

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Лидеры "Большой семерки" отметили, что вместе с Украиной оплакивают невинные жертвы жестокого и мерзкого нападения.

"Неизбирательные нападения на безобидных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности", — говорится в заявлении G7.

"Большая семерка" подтвердила непреклонную поддержку Украины.

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", — подчеркнули они.

Кроме того, на очередное преступление РФ отреагировали в ООН. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик назвал ужасающим ракетный обстрел со стороны России.

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"Любое нападение на торговый центр, мягко говоря, ужасно. И это далеко от линии фронта. Никакая гражданская инфраструктура, включающая торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна становиться мишенью", — заявил он.

При этом спикер выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной продолжатся.

Путин дал указание бить по гражданским объектам.

Президент России Владимир Путин дал указание наносить удары по гражданским объектам Украины. Пример подобных атак стал ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

По словам Монастырского, российские оккупанты специально подбирают время, чтобы поразить наибольшее число мирных жителей.

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"Это говорит, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей", — сказал Монастырский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что россияне ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ. Также мы писали, что оккупанты трусливо пытаются откреститься от удара по Кременчугу.