Лидеры G7 прогнозируют глобальный экономический кризис

В мире падают темпы роста экономики

Лидеры G7 обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом/Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, коллаж: "Сегодня"

Лидеры стран "Большой семерки" обеспокоены экономическим кризисом, что надвигается на фоне замедления роста мировой экономики и резкого увеличения инфляции. Руководители стран G7 обсудили связанные с этим риски в ходе рабочего совещания по мировой экономике.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

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"Все члены "Большой семерки" обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся, — падением темпов роста экономики в некоторых странах, увеличением инфляции, нехваткой сырья, перебоями в поставках энергоресурсов — суммарно все эти факторы сулят немалые проблемы", — сказал Шольц.

Россия объявила Европе бесшумную войну

Кремль использует еду как бесшумное оружие войны. РФ виновата в продовольственном кризисе в мире. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Кремль использует пищу как бесшумное оружие войны. Мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продукты питания и удобрения. Опасные "Голодные игры" России несут полную ответственность за глобальный продовольственный кризис", — сказал Мишель.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, может ли в России закончиться оружие/ Также мы писали, что Зеленский предупредил Лукашенко, что с ним будет после вторжения в Украину.