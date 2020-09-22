Лихорадка денге и иммунитет к коронавирусу: ученые сделали неожиданное открытие

Люди, переболевшие лихорадкой денге, могут иметь определенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пока еще неопубликованное исследование профессора американского Университета Дьюка Мигеля Николелиса.

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Ученый сравнил географическое распределение случаев заражения COVID-19 в Бразилии с распространением в этой же стране лихорадки денге в 2019 и 2020 годах.

Николелис обнаружил, что в регионах с более низким уровнем распространения коронавируса в этом и прошлом году произошли вспышки лихорадки денге.

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"Если эта гипотеза окажется верной, это может означать, что инфекция денге или иммунизация эффективной и безопасной вакциной против лихорадки денге может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса", – говорится в исследовании.

Ранее британские ученые предупредили, что новый коронавирус может заражать людей из года в год, подобного простуде, а иммунитет к этой болезни уменьшается через несколько месяцев после выздоровления.

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