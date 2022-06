Литовский депутат потроллил Россию и напомнил, кому на самом деле принадлежит Смоленск

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис отреагировал на претензии российских властей относительно блокады Калининграда. Он решил потроллить Россию и потребовал предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.

Об этом Матас Малдейкис написал на своей странице в Twitter.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuaniapic.twitter.com/HvLO0Oii7E