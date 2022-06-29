Литовский депутат потроллил Россию и напомнил, кому на самом деле принадлежит Смоленск

В последнее время от России много претензий из-за блокады Калининграда

Матас Малдейкис потроллил путинскую Россию/Фото: коллаж: "Сегодня"

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис отреагировал на претензии российских властей относительно блокады Калининграда. Он решил потроллить Россию и потребовал предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.

Об этом Матас Малдейкис написал на своей странице в Twitter.

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"В ответ на претензии России по Калининграду мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", — написал Малдейкис.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuaniapic.twitter.com/HvLO0Oii7E — Matas Maldeikis MP (@MatasMaldeikis) June 29, 2022

Калининградский транзит

18 июня Литва объявила России о запрете железнодорожного транзита попавших под санкции ЕС российских товаров через территорию страны между Калининградской областью и основной территорией РФ. А в среду, 22 июня, под запрет попали и грузовые автоперевозки.

МИД Литвы объяснил данное решение тем, что получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка должна быть запрещена.

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"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

В Кремле назвали действия Литвы провокационными и даже враждебными, и сразу пригрозили последствиями, которые "на себе ощутят все жители Литвы". Одновременно с угрозами Россия начала традиционно размахивать оружием, организовав в Калининградской области военные учения, тем самым провоцируя возникновение нового ТВД (театра военных действий. – Ред.).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чем грозит Путину война с Литвой из-за коридора в Калининград. Также мы писали, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве.