Литва вводит жесткий карантин на три недели

Взрослые и дети от шести лет должны обязательно носить маски в общественных местах

Правительство Литвы приняло решение о введении всеобщего карантина, который будет действовать с 7 ноября в течение трех недель.

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Об этом сообщает Delfi.

Что будет запрещено:

на время карантина запрещены все культурные и развлекательные мероприятия, ярмарки.

спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

в общественных местах можно будет собираться группами не более пяти человек (на похоронах – не более десяти человек). При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра.

все взрослые и дети от шести лет должны обязательно носить маски в общественных местах.

Кроме того, городской и междугородный транспорт будет перевозить пассажиров только на сидячих местах, причем расстояние между людьми должно быть не менее метра.

В то же время детские сады и начальная школа работать, а ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

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Ранее правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения из-за ухудшившейся ситуации из-за коронавируса.

Отметим, в Европе вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее в Италии в регионе Кампанья, в котором установили жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия с принятыми властями мерами. А в Евросоюзе установили новые критерии закрытия границ внутри сообщества из-за коронавируса.

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