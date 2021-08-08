Ryanair с 1 ноября отменит полеты с "Саутенда" / Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 ноября, ирландский лоукостер Ryanair прекратит полеты из лондонского аэропорта "Саутенд" в Эссексе.

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Об этом сообщает InYourArea.

Почему прекращают полеты?

"Esken, группа по авиационной и энергетической инфраструктуре, сегодня была проинформирована о том, что Ryanair заявила о своем намерении закрыть свою базу в лондонском аэропорту Саутенд с начала зимнего сезона этого года", – сообщили в управляющей аэропортом компании Esken Ltd.

В результате лоукостер прекращает полеты из лондонского аэропорта "Саутенд" с 1 ноября. Esken теперь изучает влияние такого решения на свои прогнозы.

"Тем не менее, финансовые последствия закрытия базы Ryanair будут смягчены за счет снижения затрат, непосредственно связанных с обслуживанием базы Ryanair, и ожидаемого низкого количества пассажиров в зимний сезон. Esken предоставит дополнительную информацию, как только сможет", - сообщили в компании.

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На данном этапе неизвестно, будут ли отменены рейсы, забронированные на зимний сезон. Возможно они просто будут вылетать из другого аэропорта.

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Решение о закрытии коммерческой базы в Эссексе приняли из-за пандемии коронавируса. Ryanair, как и другие туристические операторы, серьезно пострадали от строгих ограничений. Во время локдауна авиакомпании на несколько месяцев прекратили полеты.

Ryanair находится в аэропорту Эссекса с 2018 года, когда они подписали пятилетнее соглашение о размещении на аэродроме трех самолетов. Авиакомпания начала полеты в апреле 2019 года, являясь отправной точкой в ​​восемь стран по 16 маршрутам, включая Барселону, Корфу, Милан и Венецию.

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