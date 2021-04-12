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Лучшие друзья диктаторов: Россия и Китай блокируют международный ответ на убийства в Мьянме

12 апреля, 01:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Китай и Россия – самые крупные поставщики оружия в страну

Россия и Китай препятствуют совместному международному ответу на военный переворот и сотни убийств в Мьянме, в частности введения эмбарго на поставки оружия в страну.

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Об этом сообщил глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель, передает Reuters.

"Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета безопасности ООН, например, ввести эмбарго на поставки оружия", - заявил он.

Боррель отметил, что урегулированию ситуации в Мьянме очень мешает геополитическая конкуренция, а Китай и Россия связаны с вооруженными силами страны, являясь первым и вторым по величине поставщиками оружия этому государству.

"Мир с ужасом наблюдает, как армия применяет насилие против собственного народа", – подчеркнул он.

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По последним данным, силы безопасности Мьянмы убили более 700 невооруженных демонстрантов, в том числе 46 детей, с тех пор, как военные захватили власть.

Напомним, только 27 марта, силы безопасности в ходе жестокого подавления протестов по всей стране убили 114 человек, в том числе несколько детей.

1 февраля военные в Мьянме арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны. После этого в Мьянме начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Китай Мьянма ЕС ООН переворот Жозеп Боррель
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