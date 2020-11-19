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Лукашенко больше ни одного евро не получит от ЕС – Боррель

19 ноября, 17:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава европейской дипломатии подтвердил разработку новых санкций и рассказал, кого они коснутся

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил начало разработки Европой нового пакета санкций в отношении Беларуси.

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Как сообщает Euroradio, об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая прошла 19 ноября в онлайн-формате.

"Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа", – заявил Боррель.

Он уточнил, что новые санкции коснутся не только физических лиц, но и "государственных структур, компаний и предпринимателей".

Также Боррель добавил, что Брюссель больше "не выделит ни одного евро правительству Лукашенко". Теперь все средства ЕС будут направлены только на развитие гражданского общества и только через неправительственные организации.

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Фото: wyborcza.pl
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Напомним, что накануне Европейский банк реконструкции и развития остановил предоставление кредитов на реализацию проектов в госсекторе Беларуси из-за "внутриполитической ситуации" в стране.

Как мы уже сообщали, ранее ЕС ввел несколько пакетов санкций в отношении Беларуси. В начале октября в "черный список" попали 40 граждан, причастных к фальсификациям на президентских выборах в августе и пыткам задержанных митингующих. В ноябре к ним присоединился Лукашенко, его сын, пресс-секретарь и 12 других чиновников.

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