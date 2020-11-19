Лукашенко больше ни одного евро не получит от ЕС – Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил начало разработки Европой нового пакета санкций в отношении Беларуси.
Как сообщает Euroradio, об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая прошла 19 ноября в онлайн-формате.
"Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа", – заявил Боррель.
Он уточнил, что новые санкции коснутся не только физических лиц, но и "государственных структур, компаний и предпринимателей".
Также Боррель добавил, что Брюссель больше "не выделит ни одного евро правительству Лукашенко". Теперь все средства ЕС будут направлены только на развитие гражданского общества и только через неправительственные организации.
Напомним, что накануне Европейский банк реконструкции и развития остановил предоставление кредитов на реализацию проектов в госсекторе Беларуси из-за "внутриполитической ситуации" в стране.
Как мы уже сообщали, ранее ЕС ввел несколько пакетов санкций в отношении Беларуси. В начале октября в "черный список" попали 40 граждан, причастных к фальсификациям на президентских выборах в августе и пыткам задержанных митингующих. В ноябре к ним присоединился Лукашенко, его сын, пресс-секретарь и 12 других чиновников.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк