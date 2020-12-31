Лукашенко дал понять, что с поста президента не уйдет: Кто боится – должен молиться

Нелегитимный президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не уполномочено менять нормы конституции, а у него есть все возможности остаться главой государства.

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Как сообщает агентство БелТА, об этом он заявил при посещении Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

"Меня упрекают, что я хочу таким образом власть свою продлить. Глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят. – Ред.), на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет – президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, конституцию менять не уполномочено и не будет.

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"И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом", – добавил нелегитимный президент.

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Напомним, 30 декабря Лукашенко заявил, что намерен править до последнего ОМОНовца.

Также сообщалось, что ранее он отказался возвращаться к конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.

Видео: Telegram

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