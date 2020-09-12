Лукашенко готов отвести войска от западной границы, если НАТО там больше "не шевелятся"

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО закончили учения в Польше и Литве. Об этом он заявил на совещании с силовым блоком Совета безопасности Беларуси 12 сентября, передает БЕЛТА.

Реклама

Он также пожелал заслушать по этому поводу доклад министра обороны страны и посетовал, что нахождение войск у границы обходится недешево.

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", – сказал Лукашенко.

В то же время он ждет от силовиков предложений по дальнейшим действиям, если у белорусской границы ничего не изменилось.

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", – цитирует агентство президента Беларуси.

Реклама

Напомним, ранее Беларусь развернула и привела в боевую готовность войска на западной границе, а президент Александр Лукашенко дал указание Министерству обороны особое внимание уделить передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы.

Кроме того, во время встречи с белорусскими рабочими президент Бедаруси заявил о существовании военной угрозы со стороны Североатлантического альянса.

В Беларуси же уже более месяца продолжаются протесты против фальсификаций в пользу Александра Лукашенка на выборах президента, в ходе которых силовики жестко задерживают протестующих.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама