Лукашенко испугался? Беларусь неистово открещивается от захвата самолета ради Протасевича

Власти Беларуси утверждают, что не принуждали самолет совершить вынужденную посадку, а лишь сообщили о возможном минировании

Беларусь угрожала сбить самолет Ryanair

Лишь через сутки после того, как в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет и был арестован журналист Роман Протасевич, власти Беларуси решили озвучить свою версию произошедшего.

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Произошедшее прокомментировали директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский и командующий ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Голуб, передает БЕЛТА.

Что говорят власти Беларуси?

По словам Сикорского, 23 мая 2021 года на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение с угрозой взорвать самолет.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - процитировал Сикорский текст письма с угрозой.

Белорусские диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами.

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"Давление на принятие экипажем Ryanair решения со стороны белорусских диспетчеров не было", - сказал Артем Сикорский.

По словам Игоря Голуба, экипаж самолета RyanAir развернул судно в сторону аэропорта "Минск" до того, как МиГ-29 был поднят в воздух.

"Говорить о том, что дежурный экипаж прервал полет борта Ryanair неправомерно", – сказал он.

О задержании Романа Протасевича не было сказано ни слова.

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Что говорят в оппозиции?

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Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair.

По его информации, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан.

Тем временем в Сети появилась более полная версия разговора пилотов Ryanair с белорусским диспетчером.

Самолет с двумя сотнями людей принудительно посадили в Минске якобы из-за бомбы. Видео: Еўрарадыё | Euroradio

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске