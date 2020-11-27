Лукашенко намекнул на уход с должности президента Беларуси

После конституционной реформы в стране будет новый глава государства

После конституционной реформы, которую инициировал непризнанный Украиной и Западом президент Беларуси Александр Лукашенко, он собирается оставить свою должность.

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Об этом сообщает БелТА.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", – заявил Лукашенко 27 ноября.

Он также пообещал не допустить фальсификаций или подтасовки выборов по новой конституции страны.

"Белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", – добавил Александр Лукашенко.

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Также он подтвердил, что хочет поменять конституцию своей страны не ради демократических перемен, а чтобы лишить своего преемника власти.

Конституционную реформу Лукашенко инициировал в ответ на требования протестующих против результатов августовских выборов президента. Хотя они добивались от него перевыборов, освобождения всех политзаключенных и прекращения насилия в отношении демонстрантов.

В то же время, Лукашенко отказался возвращаться к Конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства

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