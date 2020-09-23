Лукашенко нарушил закон "О Президенте Республики Беларусь"

Инаугурация президента не может проходить втайне от граждан

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко, которая состоялась 23 во Дворце Независимости в Минске, став неожиданностью для жителей страны, прошла с нарушением законодательства.

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Об этом сообщает TUT.by, напоминая о том, что церемония принесения присяги новым главой государства должна транслироваться по государственному телевидению и радио.

Однако во время сегодняшнего мероприятия по государственным телеканалам "Беларусь 1" та ОНТ транслировали сериалы.

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А на телеканале "Беларусь 24" в утреннем выпуске новостей нет ни одного живого кадра с торжественной церемонии, только общие планы:

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Напомним, Евросоюз официально отказался признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси и заявил о подготовке санкций за фальсификации на прошедших 9 августа выборах и насилие над демонстрантами, которые после этого вышли на улицы.

Таким образом, как мы уже сообщали, в стране уже полтора месяца продолжаются протесты против 26-летнего правления Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

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