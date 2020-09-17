Лукашенко нашел причину просить вооруженной помощи у России

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на женском форуме "За Беларусь", что сложившаяся ситуация якобы вынудила его вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства, сообщает БелТА.

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"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – заявил диктатор.

По его словам, он вынужден в последние дни вместе с президентом РФ, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства.

"И мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны – "Славянское братство – 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам – нашим женщинам", – неудачно пошутил Лукашенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что усилит границу с Украиной, чтобы "не дать развязаться войне".

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Также сайт "Сегодня" писал, что Лукашенко в разговоре с Путиным заявил, что Россия и Беларусь должны спланировать совместные военные учения на годы вперед.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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