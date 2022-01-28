Лукашенко назвал два условия, при которых Беларусь вступит в войну

Беларусь готова воевать за Россию, если понадобится

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Война может начаться, если будет прямая агрессия против Беларуси или же против России. Об этом заявил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту.

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй: если на нашего союзника – Россию совершат непосредственное нападение, и агрессия будет совершена против территории Российской Федерации", – заявил Лукашенко.

Также он отметил, что если на Беларусь совершат агрессию, то в стране сразу же будут тысячи российских войск.

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По словам Лукашенко, его страна не приемлет войну и категорически не хочет ее.

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