Лукашенко назвал условия своего ухода из власти и новых выборов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова утверждает, что готов уйти из власти и провести перевыборы, но это случится не раньше 2022 года.

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Об этом, как сообщает TUT.by, он заявил на так называемом Всебелорусском народном собрании 11 февраля в Минске.

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До перевыборов необходимо провести конституционную реформу. Новый проект основного закона будет готов в этом году, а в начале следующего его вынесут на референдум. Если его примут (в чем мало кто сомневается), Лукашенко пообещал "честные и открытые президентские выборы".

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"Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом", — добавил Александр Лукашенко.

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Напомним, что с августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты. Участники демонстраций отказываются признавать Лукашенко избранным президентом и требуют перевыборов, освободить всех задержанных демонстрантов и провести перевыборы.

Мы также писали, что международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о пытках, которые уже полгода продолжаются в отношении протестующих.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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