Українська
$ 27,77
33,67
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Лукашенко назвал условия своего ухода из власти и новых выборов

11 февраля, 15:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова утверждает, что готов уйти из власти и провести перевыборы, но это случится не раньше 2022 года.

Реклама

Об этом, как сообщает TUT.by, он заявил на так называемом Всебелорусском народном собрании 11 февраля в Минске.

Читайте также: "Завтра же немедленно помилую": Лукашенко удивил заявлением о политзаключенных

До перевыборов необходимо провести конституционную реформу. Новый проект основного закона будет готов в этом году, а в начале следующего его вынесут на референдум. Если его примут (в чем мало кто сомневается), Лукашенко пообещал "честные и открытые президентские выборы".

В тренде
Подтасовки против протокола: почему эффективность вакцины Спутник V вызывает сомнения

"Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом", — добавил Александр Лукашенко.

Реклама

Напомним, что с августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты. Участники демонстраций отказываются признавать Лукашенко избранным президентом и требуют перевыборов, освободить всех задержанных демонстрантов и провести перевыборы.

Мы также писали, что международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о пытках, которые уже полгода продолжаются в отношении протестующих.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Александр Лукашенко конституционная реформа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавируса
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны
Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)
Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново
Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежал
Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять