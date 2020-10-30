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Лукашенко о закате политкарьеры: Не буду посиневшими пальцами держаться за кресло

30 октября, 16:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нелегитимный президент говорит, что бежать из страны не намерен

Нелегитимный президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не намерен держаться за пост главы белорусского государства.

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Об этом сообщает государственное белорусское информагентство БелТА.

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни, – заявил он, комментируя рассуждения о закате политической карьеры. – Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет".

Сравнивая массовые протесты в Беларуси в 90-х годах и сейчас, Лукашенко заметил: "Разница нынешнего момента с тем только в том, что есть бешеная внешняя поддержка. Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих... и устроили нам цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко пригрозил протестующим: если кто-то прикоснется к военнослужащему – должен уйти без рук.

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А тем временем напомним, что Лукашенко начал говорить о том, что "наелся" власти и не держится за кресло главы государства, еще в начале 2000-х годов. За это время такой тезис он повторил не менее 13 раз : в 2002-м, 2003-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2019-м и 2020-м. При этом в 2020 году глава Беларуси делал подобные заявления несколько раз – до выборов и после них. Последний раз он сказал об этом 20 октября.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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отставка протесты Беларусь карьера Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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