Лукашенко отказался отдавать Беларусь "незнакомому президенту"

Непризнанный Украиной и Западом президент Беларуси Александр Лукашенко хочет поменять конституцию своей страны, но не ради демократических перемен, а чтобы лишить своего преемника власти.

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Как сообщает БелТА, об этом он заявил 27 ноября, назвав себя "сторонником новой конституции".

"Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда", – сказал Лукашенко.

Он признал, что, благодаря Основному закону, в Беларуси "от решения президента зависит все".

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"Не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", – считает он.

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Напомним, ранее в этом месяце Лукашенко поручил правительству и парламенту ограничить полномочия президента и перераспределить власть в стране.

Стоит отметить, что ранее он отказался возвращаться к Конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.

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