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Лукашенко переболел коронавирусом

14 ноября, 22:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам белорусского президента, у Беларуси своя система борьбы с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ранее переболел коронавирусом COVID-19.

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Об этом он рассказал в интервью иностранным телеканалам, передает "112 Украина".

"Я переболел этим, видел и вижу, от чего умирают люди. Я сам был погружен в организацию этого процесса... Я это прошел, семья моя прошла, делал соответствующие выводы", - сказал президент Беларуси.

Он также рассказал, что у Беларуси своя система борьбы с коронавирусом и работают все инфекционные больницы.

"Везде позакрывали инфекционные больницы, в том числе в России, особенно при Ельцине, когда все было ориентировано на западные стандарты. А у нас ни одна инфекционная больница, даже районная, не была закрыта. Более того, мы их подняли, восстановили", – утверждает Лукашенко.

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По его словам, когда обнаруживали зараженного коронавирусом человека, то на изоляцию отправляли не только его, но и всех контактных лиц и это контролировали правоохранители и медики. Зараженные находились в больгницах, а контактные – в санатории.

Лукашенко также отметил, что пика второй волны заболеваемости коронавирусом Беларусь пока не достигла.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь коронавирус Александр Лукашенко COVID-19
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