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Лукашенко превращает Беларусь в Северную Корею – оппозиционер

17 сентября, 22:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Диктатор закрывает границы и отгораживается от внешнего мира

Объявив о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилив контроль на границе с Украиной, нелегитимный президент Александр Лукашенко хочет превратить Беларусь в Северную Корею.

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Об этом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил в интервью телеканалу "Дождь".

"Фактически это действие направлено на то, чтобы превратить Беларусь в Северную Корею, — заявил оппозиционер. — Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти".

Латушко добавил, что "сигналом" для выводов о подобных намерениях являются действия властей в отношении участников мирных протестов в Беларуси.

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Напомним, 16 сентября Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла во Франции и ряд других дипломатов с формулировкой "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

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А днем позже Лукашенко нашел причину просить вооруженной помощи у России.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь КНДР Северная Корея оппозиционер Александр Лукашенко Павел Латушко
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