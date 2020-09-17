Лукашенко превращает Беларусь в Северную Корею – оппозиционер

Объявив о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилив контроль на границе с Украиной, нелегитимный президент Александр Лукашенко хочет превратить Беларусь в Северную Корею.
Об этом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил в интервью телеканалу "Дождь".
"Фактически это действие направлено на то, чтобы превратить Беларусь в Северную Корею, — заявил оппозиционер. — Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти".
Латушко добавил, что "сигналом" для выводов о подобных намерениях являются действия властей в отношении участников мирных протестов в Беларуси.
Напомним, 16 сентября Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла во Франции и ряд других дипломатов с формулировкой "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".
А днем позже Лукашенко нашел причину просить вооруженной помощи у России.
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