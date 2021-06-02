Лукашенко пригласил "следователей ЛНР" допросить Протасевича

Президент Беларуси заявил, что оппозиционеру следует опасаться смертной казни не из-за деятельности в Беларуси, а потому, что он якобы воевал на Донбассе

Александр Лукашенко и Роман Протасевич. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование".

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Об этом он заявил на заседании по итогам встречи с президентом России, передает "Беларусь 1".

По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с главой Кремля,

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям (Роману Протасевичу. – Ред.). Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы, – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", – заявил непризнанный глава Беларуси.

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По словам Лукашенко, Протасевичу следует опасаться смертной казни не из-за деятельности в Беларуси, а потому, что он якобы воевал на Донбассе.

"Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - сказал он.

Напомним, в так называемой "генпрокуратуре ЛНР" якобы проводят "расследование" относительно задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Там хотят, чтобы Беларусь передала его для "следственных действий".

Ранее Лукашенко заявил, что следствие в отношении задержанных в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги будут вести исключительно в Беларуси.

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