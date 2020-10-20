Лукашенко пригрозил "обнаглевшим" протестующим новой тактикой силовиков

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам уличных акций протеста в Минске, что силовики сменят тактику и будут отлавливать протестующих после митингов.

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Об этом сообщает белорусское информагенство БЕЛТА.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, – сказал Лукашенко. – Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что силовики неоднократно угрожали протестующим применением боевого оружия и сравнивали участников митингов с членами банд из 90-х годов.

Также напомним, что белорусские силовики неоднократно публиковали фейковые видео поимки неких радикалов, якобы готовивших теракты и захват власти.

Видео: МВД Беларуси

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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