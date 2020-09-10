Лукашенко рассказал, когда сможет подавить все протесты в стране

Беларусь переживает один из самых острых периодов в своей истории

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что до конца года сможет подавить все протесты в стране, передает БЕЛТА.

Реклама

"Активность (правоохранителей) должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны", – заявил Александр Лукашенко.

Сегодня, по его словам, страна переживает "непростой период".

Читайте также: Лукашенко согласен, что "пересидел" в кресле президента: Показывают из утюга и чайника

В тренде Сербия отказалась от военных учений в Беларуси

"Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", – сказал Лукашенко.

Реклама

Как известно, массовые акции протеста в Беларуси начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов в стране, согласно которым, получив 80% голосов, победил действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину во влиянии на дестабилизацию ситуации в Беларуси, заявив, что в нашей стране якобы создаются "опорные пункты" Запада.

Задержания в Минске 8 сентября

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама