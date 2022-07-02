Лукашенко разогнал стаи ракет с Украины и угрожает ударом США, НАТО и всем врагам

Диктатор поздравил граждан с Днем Независимости

Лукашенко рассказал о 100% точности своих ПВО / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усилил подготовку к отправке своих солдат на верную гибель в Украину. Нынче он заявил, что Украина пыталась нанести ракетный удар по его стране. Поэтому он приказал военным "взять под прицел" центры принятия решений "противников Минска".

Новые перлы белорусского диктатора опубликовало на полном серьезе государственное агентство "Белта".

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Как Лукашенко ловил ракеты

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины. Что это такое? Я клятвенно вас заверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", – сказал Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости страны.

Как Лукашенко выявлял нацистов

Белорусских солдат, по версии Лукашенко, в Украине нет, а вот пленных граждане Беларуси – есть.

"В Украине были захвачены в плен несколько десятков белорусских дальнобойщиков. Автомобили у них были отобраны, двое водителей погибли. А потом сказали, что это была бомбежка россиян, и они погибли. Повырезали у погибших людей из трупов органы, чтобы не было видно, что они застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм!", – возмущается диктатор.

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Как Лукашенко просил о самосохранении

И вообще, землю Беларуси разрешено топтать только российскому сапогу.

"Мы будем воевать только в одном случае – если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому как президент скажу: не трогайте мое государство. Не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения", – перешел уже к угрозам Лукашенко.

Кого Лукашенко взял под прицел

"Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями", – уже совсем разошелся под конец выступления пособник международного преступника Владимира Путина.

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