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Лукашенко разозлился – Беларусь закрыла границу с Украиной

2 июля 2021 18:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самопровозглашенный президент увидел "огромное количество оружия", которое ввозят в его страну из Украины

Самоназванный белорусский правитель запретил въезжать из Украины в свою страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Самоназванный белорусский правитель запретил въезжать из Украины в свою страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Беларуси полностью перекрыли границу с Украиной. Соответствующий приказ отдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

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Об этом сообщает БелТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – заявил Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости 2 июля.

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Комментируя это решение, нардеп Алексей Гончаренко призвал власти жестко отреагировать.

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"Надо переходить к жесткой политике в отношении него. То, что делает и позволяет себе Лукашенко, абсолютный путинский прихвостень, это выходит за все рамки. Я очень надеюсь, что в ответ на это мы наконец увидим серьезную реакцию Украины", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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Напомним, что на фоне масштабных антиправительственных протестов против фальсификаций на выборах, преследования оппозиции и репрессий в отношении протестующих Лукашенко запретил белорусам покидать страну по наземным пропускным пунктам.

А в мае из-за силового захвата лайнера Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича Украина запретила авиасообщение с Беларусью.

Смотрите подробнее, как Беларусь сжигает мосты с Евросоюзом:

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