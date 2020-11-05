Позеленели глаза от валюты: Лукашенко обвинил медиков в выезде на заработки в Польшу

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко очень активно проводит свой рабочий день. В четверг, 5 ноября, он раздал госнаграды и вручил генеральские погоны, после чего провел совещание по борьбе с коронавирусом.

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Комментируя решение Польши приглашать иностранных врачей для борьбы с COVID-19, он заявил, что те белорусские медики, которые откликнутся на призыв Варшавы, назад уже приняты не будут, сообщает БелТА.

"Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", – заявил диктатор.

По его словам, это не угроза, а приказ для правительства: "Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты".

Видео: Пул первого

Лукашенко также добавил, что принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ для граждан Украины, Польши и Литвы является временным и не содержит политических причин.

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А вручая госнаграды и генеральские погоны, Лукашенко решил коснуться темы массовых протестов. Он, по сути, признал, что на улицы вышли не "проститутки", "овцы" и "наркоманы", а вполне обеспеченный средний класс.

"Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди. Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, – в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять", – сказал нелегитимный президент.

Напомним, 4 ноября постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси и включили в "черный список" Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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