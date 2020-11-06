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Лукашенко снова пообещал белорусам выборы и назвал условие их проведения

6 ноября, 18:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Диктатор ткнул Европу носом в выборы президента США

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пообещал согражданам выборы главы государства, если такова будет воля народа.

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Об этом он заявил сегодня на церемонии открытия третьей линии минского метро, сообщает БелТА.

"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", – заявил белорусский диктатор.

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Напомним, 17 августа, выступая на Минском заводе колесных тягачей, Лукашенко заявил, что готов поделиться властными полномочиями, и что новые выборы в республике возможны, но только после того, как появится новая конституция, принятая на референдуме.

Видео: Пул №3/Telegram
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Также напомним, что в Беларуси почти три месяца проходят массовые протесты против фальсификаций на выборах президента и звучат требования ухода Лукашенко с незаконно, по мнению протестующих, занимаемого поста.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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выборы Беларусь перевыборы Александр Лукашенко
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