Лукашенко снова увольняет дипломатов: "опорочили" госслужбу

Диктатор уволил бывших послов Беларуси во Франции, Словакии и Латвии

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает увольнять дипломатов, засомневавшихся в его победе на выборах и поддержавших мирные протесты.

Реклама

Так, он лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла во Франции, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко , а также бывшего посла республики в Словакии Игоря Лещеню .

Они уволены с формулировкой "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". Соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября, сообщает БелТА.

Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларусь в Латвии и лишил его дипломатического ранга за якобы "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Сайт "Сегодня" сообщал, что 31 августа диктатор отправил в отставку посла Беларуси в Испании Павла Пустового "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Реклама

Напомним, еще месяц назад посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня, который ранее поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты, подал заявление об отставке.

Больше о том, что сейчас происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама