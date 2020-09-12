Лукашенко собрал силовиков на фоне масштабных протестов в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание силовиков. При этом в Минске проходит масштабная акция протеста "Женский марш", где уже состоялись жесткие задержания участниц.
Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", руководителей силовых ведомств Лукашенко собрал во Дворце Независимости.
"Кстати, президент без галстука. Суббота же", – говорится в сообщении канала, близкого к администрации белорусского президента.
Между тем, по оценкам очевидцев, на Женский марш в Минске вышли до десяти тысяч человек, сообщает Telegram-канал Nexта.
На завтра, 13 сентября, в белорусской столице запланирована очередная волна протестов, в том числе в поддержку арестованных оппозиционеров.
Напомним, ранее в Беларуси отметили день рождения кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выехала в Литву. Недавно она называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет, и заверяла в готовности к диалогу с Россией.
В свою очередь, бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.
Что сейчас происходит в Беларуси – смотрите в сюжете:
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