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Лукашенко собрал силовиков на фоне масштабных протестов в Минске

12 сентября, 18:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

На 13 сентября в Минске планируют масштабные протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание силовиков. При этом в Минске проходит масштабная акция протеста "Женский марш", где уже состоялись жесткие задержания участниц.

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Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", руководителей силовых ведомств Лукашенко собрал во Дворце Независимости.

"Кстати, президент без галстука. Суббота же", – говорится в сообщении канала, близкого к администрации белорусского президента.

Между тем, по оценкам очевидцев, на Женский марш в Минске вышли до десяти тысяч человек, сообщает Telegram-канал Nexта.

Видео: Telegram-канал Nexta

На завтра, 13 сентября, в белорусской столице запланирована очередная волна протестов, в том числе в поддержку арестованных оппозиционеров.

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Напомним, ранее в Беларуси отметили день рождения кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выехала в Литву. Недавно она называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет, и заверяла в готовности к диалогу с Россией.

В свою очередь, бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

Что сейчас происходит в Беларуси – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь протест Минск силовики протестующие Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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