Лукашенко учредил праздник в день вторжения Советского Союза в Польшу

Этот день якобы стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа

Александр Лукашенко / Фото: Reuters

В Беларуси, где произошел инцидент с "пиратской посадкой" самолета, учредили так называемый День народного единства, который теперь будет отмечаться 17 сентября, в день вторжения Советского Союза в Польшу.

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Соответствующий указ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба администрации.

Почему именно 17 сентября – День народного единства?

Этот день якобы стал "актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".

У Лукашенко также заявили, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой отечественной войны".

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Ранее Лукашенко подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Во время встречи он просил его помочь попасть в Крым через Россию, а уже по возвращении в Минск даже обратился с этим же вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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