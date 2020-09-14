Лукашенко вылетел из Беларуси в Россию (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи. Там у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает Telegram-канал "TUT.BY новости".

Также на канале опубликовали видео с президентским бортом перед взлетом.

Видео: tutby_official

Разговаривать президенты будут с глазу на глаз, журналистов на встрече не будет. По всей вероятности, уже после ее завершения главы двух стран сделают заявления о достигнутых договоренностях.

Ранее мы сообщали, что стало известно место встречи Путина с Лукашенко.

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В ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Также напомним, ранее в Беларуси отметили день рождения кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выехала в Литву. Недавно она называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет, и заверяла в готовности к диалогу с Россией.

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