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Лукашенко уволил собственного сына: что происходит в Беларуси

1 марта, 17:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Виктор Лукашенко больше не является советником президента

Самопровозглашенный президент Беларусь Александр Лукашенко лишил своего старшего сына Виктора должности собственного советника. Соответственный указ уже подписан.

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Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе "президента Беларуси".

"Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", – заявили у Лукашенко.

Также, в этот же день непризнанный Украиной президент Беларуси подписал указ о присвоении своему сыну нового воинского звания, повысив Виктора Лукашенко до генерал-майора запаса.

По часовой: Дмитрий, Виктор, Александр и Николай Лукашенко
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По часовой: Дмитрий, Виктор, Александр и Николай Лукашенко / Фото: president.gov.by

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На прошлой неделе стало известно, что Виктора Лукашенко избрали президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, где он с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента. Он заменил отца, который возглавлял НОК страны с 1997 года.

Как известно, у Александра Лукашенко есть еще два сына. Средний – Дмитрий – тоже топ-чиновник. Он возглавляет центральный совет "Президентского спортивного клуба" и тоже является членом НОК Беларуси. Младший, Николай, еще учится в школе.

Напомним, что Виктор и Александр Лукашенко с ноября 2020 года находится под санкциями Евросоюза из-за репрессий в отношении антиправительственных демонстрантов. Кроме того, по этой же причине Беларусь лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею.

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Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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