Лукашенко ужесточил наказание за протесты – как будут карать несогласных

Лукашенко ужесточил наказание за протесты / Фото: Цензор

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Документ, в частности, ужесточает наказание за оскорбление, насилие и угрозы в отношении силовиков и позволяет наказывать за участие в несанкционированных митингах.

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Соответствующее сообщение появилось на Национальном правовом портале.

Участие в митингах

Лиц, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, теперь будут привлекать к уголовной ответственности. То есть на третий раз уже могут завести "уголовку", и наказание за это — арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Лукашенко ужесточил наказание за протесты. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

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Усиливается и ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Раньше за такое нарушение можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы. Этот закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

До шести лет за "содействие экстремистской деятельности"

За привлечение к экстремистской деятельности и "другое содействие" такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

СМИ – под угрозой

В Законе также прописана уголовная ответственность для владельцев интернет-ресурсов, которые распространяют "запрещенную информацию", – арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

Реклама Лукашенко ужесточил наказание за протесты. Фото: t.me/nexta_live В тренде США и Германия изучают компенсации Украине за "Северный поток – 2" – Блинкен

Если гражданина дважды за год осудили за пропаганду, демонстрацию, распространение нацистской символики, хранение с целью распространения, ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Усиление защиты силовиков

Ответственность за убийство силовиков и военнослужащих также усилена – до 12 лет лишения свободы. Более жесткой стала и ответственность за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких.

Лукашенко ужесточил наказание за протесты / Фото: Reuters

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Ужесточено наказание за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к несанкционированным акциям.

Как сообщалось ранее, в Беларуси учредили так называемый День народного единства, который теперь будет отмечаться 17 сентября, в день вторжения Советского Союза в Польшу.