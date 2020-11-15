Лукашенко: В Украине – один из центров по работе против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине находится один из центров по расшатыванию ситуации в Беларуси.

Реклама

Об этом он сообщил в интервью иностранным телеканалам, передает "112 Украина".

Лукашенко подчеркнул, что разные силы пытаются раскачать ситуацию в стране со всех сторон.

"Я говорю – Польша. А мы же знаем, кто в этих центрах сидит: американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", – заявил белорусский президент.

В тренде Лукашенко отреагировал на смерть оппозиционера в милиции: приплел Гитлера и фашизм

Он напомнил, что в Беларуси задержали четырех человек, которые якобы пришли с территории Украины и подожгли несколько зданий и автомобилей.

Реклама

"Эти четыре анархиста, которые прятались в Украине, перешли к нам, и мы их задержали. Они подожгли у нас несколько зданий, автомобилей. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон", – утверждает Лукашенко.

Напомним, 31 октября Госпогранкомитет Беларуси заявил, что на белорусско-украинской границе была задержана диверсионная группа "анархистов" из четырех человек, сформированная на территории Украины.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама