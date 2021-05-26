Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел Украину

Александр Лукашенко отрицает захват самолета. Коллаж "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил "пиратскую посадку" самолета с журналистом Романом Протасевичем вынужденной мерой, а звонок о минировании на борту авиалайнера якобы поступил из Швейцарии.

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Об этом он сказал на встрече с депутатами, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает NEXTA.

По его словам, самолет развернули возле атомной электростанции.

"А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что сообщение о минировании самолета якобы поступило из Швейцарии.

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"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирований" в Беларуси с IP-адресов Польши? … В самолете находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси … Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет" – сказал непризнанный белорусский лидер.

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При этом Лукашенко считает, что задержанный Протасевич якобы воевал в Украине.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине. За свои преступления ответит каждый. Это дело времени. Они хотели убить нас, но сколько бы сотен тысяч погибло, если бы мы не выстояли?" – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

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После этого страны начали закрывать авиасообщение с Беларусью, в том числе и Украина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске